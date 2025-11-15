Gobierno promete instalar Internet en todas las estaciones y vagones del Metro de Caracas

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció un plan para dotar al Metro de Caracas de conexión a Internet en estaciones, andenes y vagones a partir del próximo año. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el proyecto forma parte del proceso de modernización del subterráneo y que la meta es contar con 100% de conectividad a mediados de 2026.

Rodríguez ofreció los detalles durante una inspección del plan “Metro ¡Se Mueve Contigo!” en Zona Rental y Plaza Venezuela, donde aseguró que ya fueron recuperadas las 48 estaciones de las cinco líneas del sistema. Indicó que la ejecución del proyecto de Internet tomará aproximadamente un año y permitirá ofrecer datos móviles dentro de todo el Metro.

La funcionaria destacó que continúan los trabajos de optimización para mejorar la operatividad y los servicios del transporte masivo, en medio de las quejas constantes de los usuarios por fallas, filtraciones, mala iluminación y problemas de ventilación que persisten en trenes y estaciones.

El anuncio se produce tras años de deterioro en la infraestructura del sistema, cuya recuperación sigue siendo desigual pese a los avances que reporta el Gobierno.

Caracas / Redacción Web