Gobierno de Venezuela dice recibir de Irán ofrecimiento de apoyo para "enfrentar la piratería" de EEUU

El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado haber recibido de Irán un ofrecimiento de cooperación "en todos los ámbitos" para, dijo, enfrentar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos (EEUU), que mantiene un despliegue militar en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana y que recientemente confiscó un petrolero con crudo venezolano.

El pronunciamiento se produce en una semana en la que se ha agudizado la tensión diplomática entre Venezuela y EEUU, al punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU realizará una asamblea para tratar el tema.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la ayuda de Irán a Venezuela en materia de protección de buques petroleros.

Caracas / EFE