Gobierno de Kast reporta que 1.874 extranjeros han sido expulsados de Chile este año

El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, informó que 1.874 extranjeros han sido expulsados del país este año, tras la salida este sábado de un vuelo con 56 deportados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, el décimo desde el inicio de la Administración en marzo pasado.

Según reportaron las autoridades, el operativo aéreo se realizó con un chárter de Andes Línea Aérea en el que trasladaron a 45 personas expulsadas por vía administrativa y 11 por casos judiciales.

En el total de expulsados 21 son ciudadanos colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

"Este décimo vuelo representa una frecuencia de vuelos aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del gobierno anterior", declaró en conferencia de prensa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

En 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados.

Entre los deportados por delitos, una de las principales causas refiere "al ingreso al país por pasos no habilitados", mientras que otros estaban procesados por "robo con intimidación, delitos por ley de drogas, robos con violencia", entre otros, explicó.

Las autoridades también indicaron que las salidas voluntarias, producidas entre el 3 de enero y el 4 de octubre de este año, se contabilizan en 10.345 extranjeros que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

En estos casos, la mayoría de las personas que se han marchado -sin que mediara una medida de expulsión- son ciudadanos venezolanos y representan 8.243 de la cifra total, anunciada por el Ejecutivo.

Pavez totalizó que, entre los expulsados y quienes salieron de forma voluntaria durante 2026, alcanzan las 12.219 personas.

En Chile, hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

A pesar del anuncio en agosto pasado sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, tras romperlas en 2024, y de la reunión en Naciones Unidas entre Kast y la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, en septiembre, no ha habido reportes de avance en esta situación.

En el Congreso se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley, impulsado por el ultraderechista Kast, para tipificar la migración irregular como delito.

Santiago de Chile / EFE