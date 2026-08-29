Gobierno confirma la entrega de 65 mil millones de barriles de petróleo a EEUU

En la noche de este viernes 28 de agosto, Delcy Rodríguez, encargada del Ejecutivo, detalló que el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU contempla el desarrollo de 17 campos estratégico, cuyo potencial es de 65 mil millones de barriles de petróleo.

Según la mandataria, este "hito histórico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y los EEUU" atraerá una inversión de 100 mil millones de dólares —mismo cálculo que hizo el Secretario de Estado Marco Rubio—y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado, los cuales se destinarán la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de la industria petrolera y de la economía.

"Agradezco altamente al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno estadounidense por su disposición en el desarrollo de este acuerdo", escribió Rodríguez en un comunicado.

La misiva de Rodríguez llega poco después de que Donald Trump anunciara en redes que su país suscribió con Venezuela "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". El mandatario lo describió como una "alianza con el sector privado" que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela".

Negociación

Medios como Axios y Bloomberg reportaron que la Casa Blanca negociaba con el gobierno interino de Venezuela una participación importante en varios yacimientos petroleros del país. De acuerdo con Bloomberg, las negociaciones las está llevando a cabo el Departamento de Defensa estadounidense con el empresario Alejandro Betancourt, sobre quien pesan demandas e investigaciones en varios países por presunto blanqueo de capitales vinculados a tramas de corrupción en PDVSA, entre ellos EEUU.

Bajo uno de los marcos que se están evaluando, EEUU podría obtener un contrato de arrendamiento de 100 años sobre activos que incluyen el área de Junín en la Faja del Orinoco y campos históricos alrededor del Lago de Maracaibo.

Por otro lado, Bloomberg también informó que Venezuela está considerando abandonar el grupo de producción petrolera OPEP, del cual es miembro fundador desde 1960, ya que EEUU ha estado en desacuerdo con esta organización por su influencia en los precios del petróleo.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas extranjeras el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y EEUU pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

Caracas / Tal Cual