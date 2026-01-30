Gobierno anunció que en las "próximas horas" se hará la primera exportación de gas

El Gobierno venezolano anunció este jueves que en las "próximas horas" se hará la primera exportación de gas, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización, sin profundizar en detalles.

"Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo", indicó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas, luego de que el Parlamento aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La líder chavista aseguró que esta primera exportación hará sentir "muy orgullosos" a todos los venezolanos.

Rodríguez no ofreció mayores detalles sobre esta comercialización ni a qué país se enviará el gas.

El pasado 16 de enero, la funcionaria anunció que firmó un contrato para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo.

La mandataria encargada no especificó entonces la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

Caracas / EFE