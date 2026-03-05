Gobernador de Lara confirmó la muerte de una persona por fiebre amarilla

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, confirmó el fallecimiento de una mujer en el municipio Simón Planas debido a complicaciones por fiebre amarilla. Según información recogida por Televen, el mandatario regional explicó que este deceso, que elevó a tres la cifra de fallecidos a nivel nacional, motivó el despliegue de un operativo de respuesta inmediata en la entidad.

El gobernador informó que el plan inicial de inmunizar solo el foco donde ocurrió el caso quedó descartado en favor de una vacunación generalizada. El objetivo principal consistió en establecer un cerco epidemiológico robusto que lograra proteger a la mayor cantidad de habitantes posible y frenara la propagación del virus.

De cara al próximo asueto de Semana Santa, las medidas de control se intensificaron no solo en Lara, sino también en estados vecinos como Barinas, Aragua y Portuguesa. Los viajeros que transiten por estas zonas deberán presentar obligatoriamente su certificado de vacunación, el cual debe acreditar que recibieron la dosis al menos diez días antes del traslado para garantizar la inmunidad.

El mandatario y las autoridades sanitarias recordaron que esta vacuna se aplica una sola vez en la vida; sin embargo, aclararon que aquellas personas que perdieron su tarjeta o no tienen certeza de su protección pueden acudir a los centros de salud nuevamente de forma segura.

Esta alerta estatal coincidió con las advertencias de la Academia Nacional de Medicina, que señaló que Venezuela permanece como una zona endémica con una cobertura de vacunación cercana al 50%, una cifra que se situó muy por debajo del 95% recomendado por los organismos internacionales. Según datos manejados por la OPS, el país registró cerca de 29 casos confirmados, lo que resaltó la urgencia de que la población acuda a los centros asistenciales para completar su esquema de protección contra esta enfermedad.

