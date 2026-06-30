Gobernador de Anzoátegui invita a continuar con las donaciones para alcanzar la meta de las 200 toneladas (+Fotos)

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, este martes realizó un llamado a toda la población anzoatiguense para que continúe con las donaciones, con el fin de ayudar a las personas afectadas por los terremotos en la región central del país.

Mediante un video grabado en el principal punto de recolección de la entidad, situado en la sede de la gobernación, avenida 5 de Julio de Barcelona, municipio Simón Bolívar, informó que el objetivo es alcanzar la meta de 200 toneladas de ayuda humanitaria para el próximo lunes 6 de julio, para hacer el envío en barco hasta el estado La Guaira.

En función de ello, convoca para este miércoles 1ro de julio, a las 10:00 am, en las instalaciones de este edificio de gobierno, a todas las organizaciones políticas, sociales, no gubernamentales, a todos los que están vinculados a centros de acopio en la entidad, a una reunión para unir voluntades.

Tema humanitario

Señaló que no es un tema político ni gubernamental, sino de humanidad, de venezolanidad por el que se trabaja.

"Por eso les convocamos a esta reunión en la cual podamos articular los esfuerzos, acopiar esta cantidad inicial de 200 toneladas durante el transcurso de esta semana, para enviar al estado La Guaira", enfatizó Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez