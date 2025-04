Gladiadores cayó 97-92 ante Cocodrilos en Caracas

Gladiadores de Anzoátegui dividió en su cuarta gira de la temporada 2025 luego de caer ante Cocodrilos de Caracas con marcador final de 97-92 y de derrotar 108-103 a Piratas de La Guaira en Maiquetía, informó Valentina Rausseo, jefa del departamento de prensa del combinado oriental, campeón de las dos ediciones previas de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

El equipo Saurio, apoyado en dos importados de lujo y de poder como lo son Will Cherry (31 puntos) y Willie Reed (18 puntos) no dio tregua al actual campeón que, aun cuando llegó a estar arriba en la pizarra en par de ocasiones, no pudo alcanzar la victoria.

Por el conjunto oriental, el jugador más destacado fue Feron Hunt, quien ha tenido un formidable desempeño tanto en la noche de su debut (el jueves ante Piratas), como hoy ante Cocodrilos al finalizar la jornada con 20 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Impacto rápido

El alero estadounidense, con apenas dos días viendo acción en la SPB, ha dado de que hablar gracias a su versatilidad y su buena defensa.

Por lo pronto, lo más importante para la Armadura Anzoatiguense será continuar trabajando arduo con el propósito de obtener los resultados que le permitan asegurar su pase a la siguiente ronda.

Gladiadores egresará de la gira con récord de 1-1 y ahora tendrá que poner todo su enfoque en su próxima serie; misma que se llevará a cabo en el Gimnasio “Luis Ramos” el jueves 24 y viernes 25 abril ante Spartans Distrito Capital.

Maiquetía / Redacción Web