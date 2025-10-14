Galaviz y Milano integran clubes que lideran sus zonas en Chile

Eñ ala-pivote aragüeño Ángel Moisés Galaviz, con Leones de Quilpué, y el centro mirandino Carlos Milano, con Universidad de Concepción (UDEC), mantuvieron la cima de sus respectivas conferencias, en la continuación de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

Los quilpueínos no tuvieron compasión y aplastaron 99-73 a Colo-Colo en su reducto, en la Región de Valparaíso.

Aporte de Galaviz

Galaviz figuró con 11 puntos, cinco rebotes y dos recuperaciones, para que los felinos conservaran el invicto y la cima de la Conferencia Central tras seis partidos.

En la Casa del Deporte de Concepción, El Campanil doblegó 94-89 a Deportivo Valdivia, para dejar su foja en 5-1, con lo que conserva el liderato de la Conferencia Sur.

Milano aportó dos puntos y dos rebotes en cinco minutos sobre el tablón.

Salcedo festejó

En La Casa del Deporte de Las Condes, Universidad Católica dejó su foja en 4-2 tras doblegar 87-63 a Boston College.

Por los universitarios, el base larense Deiker Salcedo se distinguió con ocho puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y dos robos de pelota.

La Católica se mantiene en el tercer escaño de la conferencia central.

Fontena no pudo celebrar

En la Región de Los Lagos, ABA Ancud del alero de poder carupanero Juan Fontena fue derrotado 79-72 por Español de Osorno.

Los ancuditanos fueron limitados a sólo cinco puntos en el último cuarto y vieron cómo los osorninos le remontaron el marcador.

Por Ancud, Fontena registró nueve contables con tres rebotes.

Santiago / León Aguilar