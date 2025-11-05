Galaviz y Mijares ganaron la Copa Chile con Leones de Quilpué

Leones de Quilpué superó 56-53 a Deportivo Valdivia y se consagró campeón de la Copa Chile de Básquetbol.

Los felinos, donde figuran los venezolanos Ángel Moisés Galaviz y Sergio Mijares, lograron el cetro tras vencer 68-63 a Español de Osorno en el inicio del final four, y sentenciaron en la final a los valdivianos.

“Ha sido una recompensa muy grande al trabajo, a la constancia de los jugadores y a su compromiso”, dijo el entrenador español de los melenudos, Guillermo Frutos, en plena celebración.

Situaciones

Galaviz celebró el título desde el banco de suplentes, mientras que Mijares lo hizo desde su casa, recuperándose de la operación de rodilla a la que fue sometido.

Universidad Católica del base larense Deiker Salcedo figuró en la tercera posición tras superar 88-55 a Español de Osorno en el duelo por completar el podio.

En el primer choque de los católicos en el final four, celebrado en Valdivia, Los Cruzados cayeron 92-61 ante el quinteto local, pese a los ocho puntos, seis rebotes, dos asistencias y cuatro recuperaciones de Salcedo.

Aporte de Salcedo

En el cotejo por la medalla de bronce, el jugador crepuscular resultó clave con cuatro contables, tres capturas, nueve pases decisivos y cinco robos de pelota.

Los cuatro equipos que estuvieron en el final four volverán a la acción el fin de semana, cuando comiencen los cuartos de final de la Liga Nacional de Chile.

Santiago / León Aguilar