Galaviz y Leones recuperaron el trono de la Liga de Básquetbol de Chile

El aragüeño Ángel Moisés Galaviz recuperó el trono de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile), gracias a la paliza 85-50 de Leones de Quilpué sobre Deportivo Valdivia, en el cuarto partido de la serie final.

Los felinos consiguieron su segundo título de liga, tras vencer 70-63 en el primer duelo, 79-65 en el segundo y caer 58-56 en el tercero.

“Hemos hecho un partido completísimo. Defensivamente hemos estado brillantes y toca celebrar con este gran ambiente, en esta fiesta del baloncesto que ha sido esta final”, declaró el entrenador español de los melenudos, Guillermo Frutos.

Privilegio

Con la reconquista del cetro, que habían ganado hace un par de temporadas, Leones regresará a la próxima Liga de Campeones de América como representante de Chile.

El importado Kiandre Gaddy fue el más efectivo del choque con 24 puntos y siete rebotes, escoltado por el internacional chileno Darrol Jones, que se hizo presente con 17 tantos, un par de capturas, cinco asistencias y una recuperación.

Aporte venezolano

Galaviz, en cinco minutos sobre el tablón, contribuyó con un rebote.

Gaddy fue reconocido como el Más Valioso de la serie, con promedios de 19,5 unidades, 8,25 rebotes, 1,5 asistencias, 1,3 recuperaciones y 1,8 bloqueos.

Santiago / León Aguilar