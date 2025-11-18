FVB anunció lista de preseleccionados para el arranque del camino al mundial

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunció la lista de 23 jugadores preseleccionados de cara al arranque de los clasificatorios a la Copa del Mundo Catar 2027.

Entre los llamados para integrar la concentración que inicia el próximo lunes 24 de noviembre aparece el joven guanteño Carlos Fulda, además de otras piezas de extenso recorrido como Michael Carrera, David Cubillán o Néstor Colmenares.

Los citados comenzarán a trabajar de manera conjunta en Cali, Colombia, donde el 27 del presente mes enfrentan al combinado cafetero. Ambos conjuntos chocarán también el 30 en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda, para el cierre de la primera ventana clasificatoria al mundial.

Listado

Fulda, que actualmente juega en la liga colombiana, y Carrera, que recientemente finalizó su actividad en México, son los dos anzoatiguenses en la lista de 23 llamados para concentrar junto al nuevo seleccionador nacional, el español Francisco "curro" Segura.

Entre las piezas de experiencia aparecen Cubillán, Colmenares y Windi Graterol, integrantes de la última generación dorada de "La Vinotinto de las alturas". Otros de mucho recorrido son Pedro Chourio, José Ascanio, Yohanner Sifontes y Edwin Mijares.

La preselección tiene también muchos de los que denominan la "generación de relevo", como es el caso de Fernando Fuenmayor, Anyelo Cisneros, Elian Centeno, Franger Pirela, Fabrizio Pugliatti, Enrique Medina, José Materán o Yeferson Guerra.

También hay otros jóvenes de menos bagaje en el equipo nacional, pero con una proyección interesante. Por ejemplo Jean Aranguren, Evert Bernal, Jesús Arturo Centeno, Jonathan Griman, Jeiminson Márquez y Jhonny Tovar.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo