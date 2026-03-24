Funvisis reportó sismos en Carabobo y Trujillo

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó la noche del martes que se registraron temblores en los estados Carabobo y Trujillo.

El primer sismo ocurrió a las 8:33 pm en la entidad andina y tuvo una magnitud de 2.5, además de una profundidad de 5.0 kilómetros (Km). Su epicentro se ubicó a 27 Km de la ciudad de Trujillo. El segundo ocurrió a las 8:53 pm en territorio carabobeño y su magnitud fue de 3.4. El epicentro se situó a las 13 km de Valencia y su profundidad fue de 1.3 Km.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas humanas tras los movimientos telúricos que causaron alarma entre los pobladores de las zonas afectadas.

Valencia / Redacción Web