Funvisis reporta sismo de magnitud 4 en La Guaira sin daños registrados

Durante la madrugada de este martes, 18 de agosto, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un nuevo sismo de magnitud 4 con epicentro en La Guaira. Hasta el momento, el evento telúrico no ha dejado víctimas ni afectaciones significativas.

«Quiero informar que se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realiza el monitoreo y seguimiento correspondiente», indicó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La alta funcionaria detalló que, por ahora, no hay información sobre víctimas o daños materiales. Asimismo, afirmó que las autoridades se mantienen atentas y en labores constantes «para garantizar la seguridad de todos».

Este nuevo movimiento telúrico ocurre luego de que las autoridades venezolanas elevaran este lunes a más de 6.438 la cifra de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó al país a finales de junio. Mientras tanto, el número de rescatados se mantiene en 6.462 y el de personas hospitalizadas en 86.358.

Puerto La Cruz / Redacción web