Fundación Mamá Azul inauguró Centro de Atención Integral en Anzoátegui

El pasado miércoles 27 de agosto, la fundación Mamá Azul Anzoátegui abrió las puertas de su nuevo Centro de Atención Integral. La sede está ubicada en las instalaciones de Fedeindustria Anzoátegui, en el C.C Géminis de Barcelona, y busca brindar terapias especializadas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El nuevo espacio ofrece evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas, asesoría legal y jurídica, terapias psicoeducativa bajo el método ABA, orientación conductual, talleres y formaciones a docentes, etc.

Héctor Morales, representante de Fedeindustria Anzoátegui, expresó su orgullo por esta simbiosis entre la federación industrial con la comunidad neurodivergente, “Hoy se consolidó un paso necesario para la atención de jóvenes quienes tendrán una atención de primera”, expresó.

Por su parte, Francelis Amundaray, presidenta de la Fundación Mamá Azul, honró con agradecimiento al equipo, especialistas y aliados por hacer posible este gran logro. “Este es el inicio de un nuevo comienzo y Fedeindustria nos ha tendido la mano para seguir ayudando a quienes más lo necesitan”, dijo.

La apertura marca el inicio de una nueva etapa en la atención, a precios módicos para la comunidad TEA del estado.

Barcelona / Redacción web