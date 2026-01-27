Fundación Eco Social y Fundambiente dictaron taller de formación a funcionarios policiales

La Fundación Conciencia Eco Social y Fundambiente llevaron una jornada de formación a la Policía estadal, en Cumaná, estado Sucre, con el fin de capacitar a los funcionarios del cuerpo en materia ambiental.

Marcos Marín, presidente del ente no gubernamental, dijo que la intención es formar a los funcionarios policiales a través de talleres, para incorporarlos al trabajo ambiental y a la protección del entorno local.

Compromiso

Señaló que se comprometieron con los coordinadores de las oficinas de atención comunitaria (OAC), para recuperar las áreas verdes de esos organismos, que se dedican a la resolución de problemas en las comunidades.

La actividad promovió estrategias de protección del entorno local entre el personal policial, para crear el compromiso de los funcionarios con el medio ambiente.

Sucre/ Corresponsalía