Fundación benefició a niños de San Diego con almuerzo navideño y juguetes 

La fundación Hay Luz Hay Esperanza realizó una jornada especial de entrega de almuerzos navideños y juguetes para niños de la comunidad Peniel, en San Diego, zona rural del municipio Sotillo.

En la actividad, que forma parte del programa Navidad es Luz y Esperanza, fueron beneficiados 79 pequeños.

La jornada se llevó a cabo en el terreno donde la fundación está construyendo una casa hogar para niños en condiciones vulnerables y contó con el apoyo de representantes de las empresas Coca-Cola y Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa).

"Para nosotros la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús, sin embargo, sentar a los niños en un espacio, compartir con ellos un plato navideño y darles un juguete es una gran bendición. En días recientes tuvimos una jornada de recolección de juguetes y hoy los estamos entregando. Hemos tenido apoyo de empresas, instituciones y personas que han colaborado a título personal. Estamos haciendo la actividad aquí para que los niños sepan que en esta casa hogar serán amados y atendidos", detalló Marlenis Silva, coordinadora general de la fundación.

Silva recordó que la organización que representa cuenta con varios programas para ayudar a los menores de edad, entre esos, "Juntos a la Escuela", "Un Almuerzo, Una Sonrisa" y "Navidad es Luz y Esperanza".

"Hemos logrado escolarizar a 12 niños y seguimos beneficiando niños de zonas vulnerables con almuerzos preparados. Todos tenemos algo para dar, así que si juntos trabajamos en función de los niños, estaremos construyendo un país mejor, porque un niño se convertirá en un hombre de bien", resaltó.

Necesidad

Nonimar Mejíaz, voluntaria de la fundación Hay Luz Hay Esperanza, señaló que en la calle hay muchos niños con necesidades, por lo cual instó a la ciudadanía en general a sumarse a esta labor social.

"Hay mucho por hacer y los niños no sólo necesitan de recursos económicos, ropa o comida, que también es importante, sino también de un abrazo, orientación o testimonios que los ayuden. Invitamos a las empresas, asociaciones y todo aquel que quiera sumarse, aquí está la fundación con los brazos abiertos, pues todo suma. Damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle", concluyó.

Es importante mencionar que en la actividad llevada a cabo este 17 de diciembre los pequeños también disfrutaron de juegos, dinámicas y un parrandón navideño.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez