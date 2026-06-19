Fujimori amplía a 43.000 votos ventaja sobre Sánchez, que participará en protesta en Perú

La derechista Keiko Fujimori amplió a 42.836 la ventaja que tiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se contabilizó el 99.465 % de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 7 de junio en Perú, mientras que su rival electoral confirmó que asistirá a una protesta convocada este viernes en Lima "en defensa del voto popular".

Las últimas cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalaron al cierre del jueves que, con ese porcentaje, Fujimori recibe el 50.117 del sufragio válido, mientras que Sánchez registra el 49.883 %.

La diferencia de 0.234 % favorable a la líder del partido Fuerza Popular es explicada por los 9.167.684 votos que suma hasta el momento, frente a los 9.124.848 del líder del partido Juntos por el Perú.

Este porcentaje se da cuando restan por contarse 496 actas con observaciones, que siguen en manos de los jurados electorales especiales (JEE), la mayoría de ellas de Lima, donde Fujimori ha sido la candidata más votada.

En los JEE, las actas son revisadas para resolver las quejas presentadas por los grupos políticos en contienda y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

Aunque la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) regresó al país el último miércoles, tras hacer un viaje privado al extranjero, todavía no ha salido a declararse ganadora de la contienda, si bien los analistas y expertos locales consideran que se acerca el momento en que su ventaja será irreversible.

Sánchez, quien compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tampoco ha reconocido una derrota y, por el contrario, convocó para este viernes a sus seguidores a movilizarse en Lima "en defensa del voto popular", al considerar que hubo supuestas irregularidades en el voto exterior.

El candidato manifestó el jueves su "profunda preocupación" porque el aparente cambio de reglas de la segunda vuelta "afecta no solamente la seguridad jurídica, a la transparencia del voto" y criticó la "demora excesiva" y el traslado en carga común de las actas de votación en el exterior, que demoraron tres días en llegar a Lima.

"Este proceso no ha concluido, de allí que el partido, el movimiento social, se ha autoconvocado mañana en el marco del derecho constitucional a la movilización pacífica, una jornada de protesta que exige justicia electoral y reconocimiento a la victoria del pueblo", expresó el candidato, acompañado por sus candidatas a las vicepresidencias y asesores legales.

Más allá de ello, Fujimori tiene todos los pronósticos favorables para ser elegida presidenta de Perú para el período 2026-2031 en el que ha sido su cuarto intento, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores ante el izquierdista Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y el izquierdista Pedro Castillo (2021).

De concretarse su elección, implicará el regreso del fujimorismo al gobierno de Perú, 26 años después de que Alberto Fujimori presentara su renuncia por fax desde Japón tras descubrirse un gigantesco escándalo de corrupción en el aparato estatal a cargo de su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se dará como máximo a mediados de julio próximo, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental en Perú.

Lima / EFE