Fuerte lluvia causó apagón en algunos sectores de la zona norte de Anzoátegui

La fuertes lluvia registrada durante la tarde del martes generó apagones en algunos sectores de la zona norte del estado Anzoátegui, pues así lo reportaron usuarios a través de redes sociales.

De acuerdo con publicaciones hechas por ciudadanos en X, plataforma digital anteriormente conocida como Twitter, las precipitaciones causaron fallas del servicio eléctrico en la parroquia Pozuelos de Puerto La Cruz, así como en El Paraíso, Oropeza Castillo y Bello Monte, también pertenecientes al municipio Juan Antonio Sotillo.

En unos sitios la falla eléctrica se produjo hace una hora, mientras que en otros ya suman casi 120 minutos sin luz.

Problemas en otras entidades

En X, también se indicó que parte de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida, Yaracuy y Larae, así como de Distrito Capital habían zonas sin electricidad.

En la Gran Caracas, algunas personas indicaron que hubo fluctuaciones de voltaje. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre el tema.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez / Joseph Ñambre