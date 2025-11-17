Francisco "curro" Segura es el nuevo DT de la selección nacional de baloncesto

El español Francisco "curro" Segura fue anunciado este lunes 17 de noviembre como el nuevo director técnico de la selección nacional de baloncesto de Venezuela.

A través de sus redes sociales la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) dio la noticia, que además da por terminada la pasantía de Ronald Guillén como mandamás de "La Vinotinto de las alturas".

En el escrito destacaron la amplia trayectoria del estratega español de 53 años, que en el país dirigió a Gigantes de Guayana en 2016. De igual manera señalaron que ya la próxima semana inicia la primera concentración de la selección con Segura al mando, pensando en la venidera ventana clasificatoria al mundial de 2027.

Experiencia

De acuerdo al departamento de comunicaciones del equipo nacional, el estratega español comenzó su carrera como entrenador principal en la temporada 1996/97 en la Liga EBA del baloncesto español.

También dirigió entre la cuarta y la segunda división antes de alcanzar la promoción a la ACB con el Menorca Básquet. Ascendió y dirigió en ACB a tres equipos distintos: Menorca, Zaragoza y Betis. En la máxima categoría española también comandó al Obradoiro y al Granada.

Segura tuvo pasos por las ligas de Egipto, Grecia, China, Uruguay, entre otras.

Preselección

Posterior al anuncio de Segura como seleccionador, la FVB anunció la preselección de cara al próximo 27 de noviembre, cuando Venezuela enfrente a Colombia en Cali en el primer desafío de la ventana clasificatoria al mundial de Catar 2027.

Tres días más tarde ambos seleccionados se verán las caras nuevamente, pero en el gimnasio José Joaquín "papá" Carrillo de Parque Miranda para el segundo y último choque de la mencionada ventana.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo