Francisco Álvarez comandó vapuleada de los Mets sobre Bravos

Las últimas jornadas del béisbol de Grandes Ligas han tenido a los receptores venezolanos como protagonistas, no solo detrás del plato, si no con el madero. La noche del martes fue el turno de Francisco Álvarez, que comandó la vapuleada de los Mets de Nueva York 13-5 sobre Bravos de Atlanta.

El careta mirandino tuvo una jornada que rozó la perfección al irse de 4-3 con dos cuadrangulares, un doble, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas, para completar uno de los compromisos más productivos en esta campaña para él.

Además el pelotero de 23 años ayudó a que su equipo, que tiene como mánager al venezolano Carlos Mendoza, se sacudiera una racha de siete derrotas consecutivas (nueve en los últimos 11 choques). Esa seguidilla provocó que se alejaran de la cima de la División Este de la Liga Nacional, que está en poder de los Filis de Filadelfia, a quienes ven a cinco juegos de distancia.

En su cuenta personal Álvarez ahora suma seis vuelacercas y 19 rayitas fletadas, en una zafra 2025 que no ha sido la esperada de él y en la que incluso fue bajado a Triple A luego de dos campañas al hilo fijo en el equipo grande de los metropolitanos.

Receptores encendidos

Recientemente los receptores venezolanos William Contreras, Salvador Pérez y Freddy Fermín exhibieron sus habilidades en materia ofensiva incluso con batazos de cuatro esquinas y siendo claves para que sus divisas consiguieran triunfos.

Esa racha la siguió Álvarez y también Carlos Narváez, de los Medias Rojas de Boston, que igualmente se fue para la calle la noche del martes. El careta terminó de 4-2 con dos anotadas, tres remolcadas y un vuelacercas en la contundente victoria de los patirrojos 14-1 sobre los Astros de Houston.

En ese compromiso el jardinero zuliano Wilyer Abreu también aportó con par de dobles y tres carreras empujadas en cuatro visitas al plato.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo