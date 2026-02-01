Foro Penal contabiliza en Venezuela 344 excarcelaciones en las últimas tres semanas

La ONG Foro Penal informó este domingo que ha confirmado la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un "número importante" de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

En su cuenta de X, la ONG dijo que ha podido confirmar la excarcelación de 344 personas desde el 8 de enero hasta este domingo.

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo el miércoles a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

En este sentido, Tineo indicó que los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

Este domingo, el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado tras pasar más de cuatro años detenido, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según la organización.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

Igualmente, fue excarcelado el médico Pedro Fernández, quien fue detenido en octubre pasado en el estado Mérida, un día después de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció entonces que Fernández fue detenido por "hombres encapuchados sin identificación" y sin "una orden judicial".

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, las identidades ni las condiciones de esta medida.

Caracas / EFE