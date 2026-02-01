Foro Penal confirmó liberación de activista de DD.HH. Javier Tarazona y de al menos otros cinco presos políticos

La mañana de este 1 de febrero, el Foro Penal confirmó la liberación de, al menos, otros seis ciudadanos que permanecían presos por razones políticas, entre ellos el director de la Organización No Gubernamental (ONG), Fundaredes y defensor de Derechos Humanos, Javier Tarazona, quien permaneció detenido por 4 años y 7 meses.

También se anunció a través de las redes sociales, la excarcelación de Luis Guillermo Isturiz González (preso desde el 24 de agosto de 2024); Yandir Loggiodice Lander (preso desde el 14 de julio de 2025); Victor Enmanuel Castillo Viscaya (detenido desde el 28 de abril de 2024); Mauricio Giampaoli (detenido desde el 23 de marzo de 2024) y Willians Antonio Díaz Rolong (preso desde el 12 de mayo de 2025).

De acuerdo a distintos voceros del Ejecutivo, desde el 8 de enero -cuando se anunció el comienzo de las liberaciones, y hasta la fecha se habrían materializado entre 626 y 800 excarcelaciones.

No obstante según cifras dadas a conocer este domingo por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales el balance para el 31 de enero es de 304 presos políticos puestos en libertad.

Caracas / Rodolfo Baptista