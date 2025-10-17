Foro en Carúpano resaltó la importancia del autoexamen para la prevención del cáncer de mama

Como parte de la programación que se cumple en el municipio Bermúdez del estado Sucre, en el mes de la prevención del cáncer de mama, la Misión Venezuela Mujer, organizó el foro “Mujer rural, viva voz, sabiduría ancestral”.

La actividad, que congregó a unas 50 mujeres, se llevó a cabo en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano y se enfocó en el tema desde una perspectiva clínica, pero también psicológica.

Isa Hernández, médico residente del área de ginecología del hospital Santos Dominicci, una de las ponentes, resaltó que en el foro se integraron dos fechas, la del día de la prevención del cáncer de mama, que es el 19 de octubre y el de la mujer rural, que se celebró este 16.

Sobre la enfermedad, que afecta a millones de mujeres en el mundo, recomendó la prevención, que se realiza con el proceso de tocarse, porque de eso puede depender la detección temprana. “Recomiendo el autoexamen de mama”.

En el foro también participaron como ponentes la psicóloga Roxana Centeno, el ginecobstetra Jesús Montaño, en representación de la maternidad Candelaria García y la coordinadora de la Misión Venezuela Mujer en Bermúdez, María Bonillo.

Sobre el tema, la funcionaria resaltó que han realizado charlas para incentivar a las mujeres al autoexamen.

El foro, dijo, no fue más que una forma de llevar conciencia a la mujer de cada comunidad para que se evalúe y ayude con la prevención del cáncer de mama.

Sucre / Corresponsalía Carúpano