Foro empresarial busca promover potencialidades de Paria en materia de producción de cacao y café

Como parte de una estrategia para promover las potencialidades económicas y productivas de la zona de Carúpano-Paria, en el estado Sucre, la Cámara de Comercio anunció la realización del I Foro Empresarial de Cacao y Café, los días 29 y 30 de septiembre

De acuerdo con un comunicado de la cámara, se espera la asistencia de productores, gremios, estudiantes y personas asociadas al cultivo, procesamiento y comercialización de ambos rubros, que contarán con un panel de expertos y la participación especial de organismos estatales que brindarán asesoría técnica y normativa.

La actividad se realizará en la sede de la Fundación Prosperi, en horario de 9:00 am a 12:30 pm, bajo el auspicio de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, que preside el empresario Alejandro Prosperi.

Plataforma

Se trata de un evento interactivo, con el objetivo de promover la profesionalización del sector y consolidar la visión impulsada por la Cámara de Comercio: cada productor agrícola, un empresario.

El programa abordará aspectos claves para la competitividad de las cadenas de valor del cacao y del café, entre ellos acceso a mercados, buenas prácticas agrícolas y sostenibilidad.

“Buscamos dotar a las nuevas generaciones y a los productores de herramientas prácticas para transformar sus explotaciones en empresas viables y competitivas”, señaló el comunicado del ente empresarial.

Con la serie de foros se pretende crear una plataforma permanente de capacitación y articulación público-privada, para impulsar el desarrollo empresarial del sector cacaocultor y cafetero, así como de diferentes sectores del sector comercial y empresarial.

Sucre / Corresponsalía Carúpano