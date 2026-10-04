Flávio Bolsonaro tiene diez puntos de ventaja sobre Lula, con el 27% del censo escrutado

El senador Flávio Bolsonaro lidera el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Brasil con un 50,85 % de los votos, diez puntos más que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que tiene un 41,05%.

Esto de acuerdo a los resultados oficiales divulgados con el 27% del censo escrutado, difundido por EFE.

Ninguno de los otros diez candidatos llega al 3% de los sufragios.

En el caso de que el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro terminara con más del 50% de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027.

São Paulo / Redacción web