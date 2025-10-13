Figuras del básquet nacional participaron en la II fecha de la LOB

La segunda semana de la II edición de la Liga Oriental de Baloncesto (LOB) cerró con grandes emociones y partidos de alto nivel, disputados entre el jueves 9 y el sábado 11 de octubre en el Polideportivo La Caraqueña, de Puerto La Cruz, donde figuras del básquet nacional mostraron sus talentos.

Según una nota de prensa, fueron tres días de intensa competencia que dejaron a varios equipos bien encaminados hacia las semifinales y al público disfrutando de un gran espectáculo deportivo.

Team 23 de Enero abrió la jornada con una sólida victoria 81-72 sobre Birra Sport, con Daniel Bastardo como jugador más valioso (JMV) gracias a sus 16 puntos. Más tarde, el duelo entre Cortijo BBC y La Caraqueña, que fue pospuesto por lluvia el jueves y se disputó el viernes, dejó como resultado un triunfo para los locales 93-80, liderados por Humberto Bompart, quien brilló con 27 unidades.

Otro lauro de Team 23 de Enero

Team 23 de Enero volvió a la cancha y derrotó 72-67 a Costeros de Anzoátegui, mientras que La Caraqueña venció 92-82 a Talento Gla, resultado que le aseguró su pase a las semifinales del torneo.

El sábado, la emoción continuó con el éxito de Birra Sport sobre Talento Gla (77-67), impulsado por la gran actuación de José Vicuña, quien registró un doble-doble con 15 tantos y 12 rebotes. Por su parte, el actual campeón Cortijo BBC se impuso ajustadamente 72-70 sobre Costeros de Anzoátegui, en un juego donde Jhordy Aponte lideró con 22 cartones, cuatro capturas y cinco asistencias.

Uno de los aspectos más destacados de esta jornada fue la participación de Daniel García, árbitro venezolano internacional con experiencia en Copas del Mundo, AmeriCup y torneos intercontinentales, considerado actualmente el mejor del país. También estuvo presente Leinel Pino, reconocida recientemente como Árbitro del Año en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2025. La presencia de ambos referentes dio prestigio y nivel a esta segunda semana de competencia.

Palabras de las figuras del arbitraje

“Agradecido a todo el comité organizador por la invitación, de verdad que complacido de estar una vez más en el Oriente. Es una liga que viene en crecimiento, con una excelente organización. Me ha sorprendido el profesionalismo con el que está todo el comité organizador de esta liga. Estamos aquí para apoyarlos, para compartir parte de la experiencia que tenemos a nivel internacional, nacional, en la SPB. Tenemos buenas expectativas de poder aportar lo mejor de nosotros a la liga, porque como siempre hablamos, el personal técnico es una parte fundamental para el buen desarrollo de una liga donde tenemos jugadores de alta envergadura, jugadores profesionales, con experiencia en la selección de Venezuela. Estamos para poder apoyar este gran proyecto del Oriente del país”, expresó Daniel García al departamento de comunicaciones de la LOB.

Con estos resultados, la definición de los clasificados restantes se disputará este viernes 17 y sábado 18 de octubre en el Polideportivo La Caraqueña.

El primer día se llevará a cabo el enfrentamiento entre Cortijo BBC y Birra Sport, mientras que el segundo se pondrán en marcha los duelos Talento Gla vs. Team 23 de Enero y La Caraqueña vs. Costeros.

Puerto La Cruz / Redacción Web