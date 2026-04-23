FIFA reabre venta de entradas a menos de 50 días del Mundial

La FIFA anunció, en su página oficial, la venta de un nuevo lote de entradas a partir de este miércoles para cualquiera de los 104 partidos a disputarse en la Copa Mundial de Futbol de 2026. Esta nueva fase, denominada “Fase de Ventas de Último Minuto” permitirá comprar directamente un pase de acceso basado en el orden de llegada.

El organismo rector del balompié proporcionó un dato de cinco millones de entradas vendidas, de un total esperado de poco más de seis millones para el torneo que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Esperan con esta apertura seguir vendiendo pases adicionales al público de forma continua hasta la final del domingo 19 de julio.

“Dado que las localidades se asignan por orden de solicitud, tal y como se ha hecho en otras fases de venta con mucha demanda, cabe esperar que los aficionados tengan que unirse a colas virtuales a la hora de adquirir sus entradas, una función que permite a la FIFA mejorar la experiencia de los usuarios una vez que acceden a la plataforma de compra”, se puede leer en el anuncio oficial.

En diciembre, la FIFA vendió entradas a precios que oscilaban entre los 140 dólares para la Categoría 3 (una de las opciones más baratas) en la primera ronda y los 8.680 dólares para la final. Luego subió el costo hasta los 10.990 dólares cuando se reabrieron las ventas el pasado 1 de abril.

La volatilidad del costo de las entradas no ha estado exenta de crítica. Reuters reportó que legisladores estadounidenses pidieron a la FIFA el mes pasado que tomase acciones al respecto, diciendo que el uso de precios dinámicos ha convertido la Copa del Mundo en una competición excluyente de sus propios fanáticos.

EE.UU. / Redacción Web