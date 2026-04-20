Fetranzoátegui se prepara para marchar el 1° de mayo en Barcelona

Los representantes de los sindicatos y gremios que agrupa la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) se preparan para realizar una marcha el próximo 1° de mayo, Día del Trabajador, para exigir mejores salarios.

Tras una reunión ampliada, los dirigentes acordaron que la concentración se llevará a cabo en la casa sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona, a partir de las 9:00 am. Sin embargo, hasta ahora no han revelado cuál sería el recorrido.

"La concentración para la marcha va a realizarse en la casa sindical, la casa de los trabajadores. Será por un salario mínimo de $200 como base de arranque. Para ello se nombró una comisión para la unificación de todas las fuerzas sindicales, gremiales y las asociaciones de jubilados y pensionados", expresó el presidente de esa organización, Tito Barrero.

El dirigente sindical agregó que realizarán una convocatoria ampliada a la sociedad civil y factores políticos, "todas las luchas en una sola lucha ".

Estabilidad

Además de la solicitud de un aumento salarial, Barrero manifestó que pedirán la congelación del precio del dólar, la estabilización de la moneda para recuperar el poder adquisitivo.

Se conoció que la comisión encargada de unir todas las fuerzas laborales está encabezada por Edisson Hernández, Pedro Gómez, Juan Cedeño, Gustavo Tovar y Víctor Guacarán.

"Esta comisión se va a encargar de dialogar con los demás factores sindicales para la unificación de una sola marcha", enfatizó Barrero.

Barcelona / Elisa Gómez