Fetrabermúdez marchó en Carúpano para exigir aumento de salarios ajustado a la Constitución

Con una convocatoria significativa, los sindicatos de base que se agrupan en la Federación de Trabajadores de Bermúdez, en el estado Sucre, salieron este jueves a la calle, como parte de la jornada nacional de protesta por el ajuste de salario.

Los manifestantes se concentraron frente a la Casa Sindical y luego decidieron marchar por la calle Juncal, al grito de “salario justo”, entre otras consignas.

Pedro García, presidente de Fetrabermúdez, dijo que el reclamo sigue siendo el mismo: un salario digno que cubra las necesidades de los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional.

Recordó que el 15 de marzo se cumplen cuatro años del último aumento de salario y como trabajadores activos y jubilados, exigen al gobierno nacional que se aumente el concepto.

Refirió que hay voceros, tanto del sector público como del privado, negando la posibilidad de un aumento, con el argumento de que no se corresponde con la realidad, pero señaló que hay una carga inmensa en el Estado con 36 ministerios y 150 viceministros, que representan una carga burocrática inmensa. “Si el gobierno sincera sus nóminas, si se sincera con los trabajadores, debe pagarles lo que les corresponde”.

Se dirigió a la presidenta (e) Delcy Rodríguez, para decirle que no pagarle a los trabajadores lo que por ley les corresponde es violar sus derechos.

Huelga

Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores (CPV), Carúpano-Paria, expresó su apoyo gremial a los trabajadores y señaló que desde 2018 hasta hoy han transitado un duro camino. “Ya no hay excusa para no salir a la calle para exigir el derecho que corresponde”.

Dijo que llegó el momento y por eso el país está movilizado, para exigir a las federaciones, a las confederaciones de trabajadores, para que procedan a introducir pliegos conflictivos ante la Inspectoría Nacional del Trabajo y tienen 72 horas para que den respuesta satisfactoria. Lo contrario, explicó, implicaría una convocatoria a una huelga general de trabajadores.

Sucre / Yumelys Díaz