Fénix: la perrita que resurgió entre los escombros en Venezuela y fue adoptada por rescatistas de El Salvador

Fénix, una perrita mestiza, es una de las vidas que salvaron los equipos de búsqueda y rescate enviados desde El Salvador, tras los dos potentes terremotos ocurridos en Venezuela, el 24 de junio.

Pero, más allá del rescate, la Fuerza Armada del país centroamericano informó que la perrita, de tamaño mediano, fue adoptada por la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), cuerpo de élite especializado perteneciente a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El equipo, además de darle un hogar, se encargará de entrenarla para «salvar vidas junto a su manada», publicó a través de sus redes sociales.

Asimismo, explicaron que decidieron nombrar «Fénix» a la perrita, porque «resurgió entre los escombros».

Envío de séptimo avión con 120 rescatistas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el 5 de julio que muchos miembros de la misión de rescatistas «ya se encuentran exhaustos«, por lo que decidió enviar a Venezuela un séptimo avión con 120 especialistas «para relevar a quienes más lo necesitan».

Asimismo, detalló que los otros 180 integrantes del contingente original «continuarán en el terreno» por lo que se mantendrá «en todo momento un equipo de 300 rescatistas». El grupo está integrado por médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios y bomberos y otros especialistas «muchos de ellos preparados específicamente para esta nueva fase de la misión».

En este vuelo también se enviaron cinco toneladas adicionales de ayuda humanitaria, con medicamentos, alimentos, insumos y equipo «para reforzar las labores que continúan en la zona».

De acuerdo con el último balance ofrecido por la administración de Delcy Rodríguez, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio, han dejado hasta ahora 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridos. La mayoría de ellos se registraron en La Guaira, estado declarado como zona de desastre.

Caracas / El Pitazo