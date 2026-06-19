Fedecámaras realizó proceso electoral para renovar sus autoridades en el estado Sucre

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), capítulo Sucre, renovó este miércoles 17 de junio sus autoridades en la entidad.

En la jornada participaron voceros de las cuatro cámaras empresariales del estado, como parte de un proceso de reafirmación de unidad intergremial, y en apego de los artículos 31, 33, 72 y 77 de los estatutos de la institución.

El proceso electoral, conducido por el expresidente Joaquín Ruiz, se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio de Cumaná y contó con una votación uninominal.

Esta nueva directiva es liderada por Abelardo Kasabdji como presidente, y lo acompañan en la gestión, Josefina del Valle Rosario en la primera vicepresidencia, Efrén Figuera en la segunda vicepresidencia y Yesenia Vázquez en la tesorería.

Junta

Los nuevos directivos cuentan con una destacada trayectoria gremial como expresidentes de sus respectivas organizaciones: Kasabdji presidió a la Cámara de Comercio de Cumaná; Rosario la Cámara de Carúpano; Figuera a la Cámara Inmobiliaria del estado Sucre y Vázquez la Cámara de Turismo del estado Sucre.

La nueva gestión asume el compromiso de trabajar con criterio de unidad para impulsar, dinamizar y fortalecer todos los sectores del ámbito empresarial y la economía del estado Sucre.

Sucre / Corresponsalía