Farmacia Comunitaria Simón Bolívar de Carúpano inició entrega de insulina a 180 pacientes (+Fotos)

Este lunes se realizó en la Farmacia Comunitaria Simón Bolívar del municipio Bermúdez, estado Sucre, una jornada de entrega de insulina, indispensable en los tratamientos de pacientes con diabetes que presentan dependencia de este fármaco.

La acción se ejecutó luego de nueve meses sin llegar los medicamentos para los pacientes que, no sólo son de Carúpano, sino también de otras poblaciones de la zona de Paria.

Gloria Farías, encargada de la dependencia, explicó que llegó una buena variedad de la insulina, tal es el caso de la NPH, 370, Cristalina, entre otras, además de entregar lápices y agujetas.

Los insumos se entregan previa revisión de los informes médicos y el número de pacientes que hay en la base de datos.

Cambios

Farías informó que los enfermos que se atienden a través del hospital Santos Aníbal Dominicci recibirán el medicamento por esa vía y los de la Farmacia Comunitaria seguirán siendo atendidos por la dependencia.

En la farmacia se atienden unos 180 pacientes, que reciben las distintas variedades de insulina y que van a retirar la dotación entre lunes y martes.

Paralelamente, durante la jornada de entrega, se realizó revisión de los pacientes por parte de un equipo médico del ambulatorio Simón Bolívar de Carúpano.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano