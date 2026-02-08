Familiares esperan que Gobierno venezolano cumpla su palabra de liberar a presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela manifestaron que esperan que el Gobierno "cumpla su palabra", luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de "todos" los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía.

"Estamos esperando que si él dio la palabra que la cumpla", expresó Marina Saldivia, de 69 años, a las afueras de un centro de reclusión conocido como Zona 7, en Caracas.

A este penal, acudió Rodríguez el pasado viernes, desde donde estimó que "a más tardar el viernes" el Parlamento aprobará la ley de amnistía, que plantea anular los casos de presos políticos desde 1999 hasta enero de 2026.

Para Evelis Cano, de 49 años, madre del detenido Jack Tantak, la visita de Rodríguez fue un "show mediático" y reprochó que no ingresara al recinto carcelario para constatar "cómo estaban los presos políticos" y escuchar sus testimonios.

A "espaldas de las víctimas"

Al oeste de Caracas, otro grupo de familiares de presos políticos manifestó que seguirá exigiendo liberaciones con o sin ley de amnistía, un proyecto que criticaron al considerar que se hizo a "espaldas de las víctimas", según dijo Andreína Baduel, directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Baduel se concentró junto a familiares y activistas a las afueras de la cárcel conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial", según dijo recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Frente a la puerta de El Helicoide -que calificaron como "un centro de torturas" y pidieron se cierre y se convierta en un museo de la memoria de la "represión"-, desplegaron pancartas con fotografías de presos políticos y mensajes de "Libertad", mientras coreaban consignas y ondeaban banderas de Venezuela.

Sin justicia no hay paz

Previamente, este grupo se congregó en un acto religioso para pedir por la liberación de sus parientes, una actividad que contó con la participación de la Iglesia venezolana.

"La paz es fruto de la justicia. Aquí no va a haber paz hasta que haya justicia", expresó el sacerdote Numa Rivero durante la actividad, a la que estaba prevista la asistencia del cardenal Baltazar Porras, pero finalmente no pudo acudir.

Activistas han intensificado su lucha desde el pasado 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez anunció la liberación de un "número importante de personas", lo que generó expectativas en familiares que han pernoctado desde hace un mes a las afueras de varias prisiones a la espera de que sus parientes sean excarcelados.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado este sábado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática.

El Gobierno encargado asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces al menos 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

La pronta aprobación de la ley

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Gobierno asegura que no hay personas arrestadas por estos motivos, sino que cometieron varios delitos, una afirmación rechazada por ONG y partidos opositores.

