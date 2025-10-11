Familiares de colombianos presos en Venezuela protestaron en Puente Simón Bolívar

Familiares de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela realizaron una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, este sábado 11 de octubre, para exigir su libertad.

La actividad, convocada a partir de las 8:00 a.m., concentró a amigos, madres, padres, esposas, hijos y activistas de derechos humanos, quienes cuestionaron las detenciones arbitrarias por parte de la administración Maduro.

Exigieron información sobre las personas presas, muchas de ellas con más de un año tras las rejas, y pidieron su libertad inmediata.

El periodista Luis Gonzalo compartió fotos de la protesta en sus redes sociales y señaló que los familiares cerraron el puente fronterizo que conecta a Venezuela con Colombia.

De acuerdo al balance presentado por la organización Foro Penal el pasado 18 de septiembre, la mayoría de los presos políticos extranjeros en Venezuela son de Colombia.

En dicho reporte, con datos hasta el 15 de septiembre, la ONG contabilizó a 21 ciudadanos colombianos detenidos de forma arbitraria por la administración Maduro.

Caracas / TalCual