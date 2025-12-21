Falleció la reconocida periodista Margiory Fiaschi

Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana, murió el domingo en Colombia.

La información la dio a a conocer Carolina González, integrante del departamento del staff de El Carabobeño, quien indicó que "Fiaschi fue diagnosticada recientemente con una lesión de ocupación de espacio en el área frontoparietal derecha de su cerebro. Este tumor cerebral detectado hace unos tres años la mantuvo en tratamiento permante, que en los últimos tiempos cumplía desde Colombia".

Trayectoria

Fiaschi prestó sus servicios para DAT, Noticias 24 Carabobo, Venevisión y Globovisión, donde ganó notoriedad como comunicadora al conducir espacios como Entre Noticias y Primera Página.

Su deceso causó tristeza entre los integrantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Carabobo y de Gobovisión que expresaron sus condolencias por el deceso de la carabiobeña que era madre de una niña y se retiró de las pantallas desde 2023. Se desconoce dónde serán los actos fúnebes de Fiaschi, aunque se espera que esos detalles sean dados a conocer más tarde por sus familiares.

Valencia / Redacción Web