Fallece expelotero venezolano Jesús Montero

En horas de la mañana de este domingo fue anunciado el fallecimiento del expelotero Jesús Montero, quien sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó graves lesiones el pasado sábado 4 de octubre, cuando conducía una motocicleta por la avenida Bolívar de Valencia, estado Carabobo, y fue impactado por una camioneta.

Tras el siniestro recibió atención médica en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en Carabobo, y desde ese momento su situación fue catalogada como crítica.

Su hermano Maikel Guevara había reportado que el expelotero, de 35 años de edad, tuvo múltiples fracturas en las extremidades, seis costillas rotas, el pulmón perforado y lesiones en la cadera y rodilla.

A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad del cuadro clínico comprometió varios de sus órganos y hasta tuvo que ser reanimado (RCP) tras sufrir un paro cardíaco.

Montero jugó en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle, mientras que en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) se desatacó con los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

