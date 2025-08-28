Expresidente paraguayo dice confiar en libertad de Venezuela en visita a González Urrutia

El expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) afirmó este jueves que tiene "mucha fe y esperanza en que la libertad de Venezuela está cada vez más cerca", al publicar en sus redes sociales una fotografía con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

"Tengo mucha fe y esperanza en que la libertad de Venezuela está cada vez más cerca. Un honor conocerle", afirmó el exmandatario paraguayo en su cuenta en X.

Al comentar la imagen de ambos, González Urrutia consideró, en la misma red, que Abdo Benítez es un "firme aliado" con la causa de la democracia en Venezuela y destacó que tiene un "gran compromiso por trabajar en conjunto para fortalecer la seguridad y la democracia en la región".

Desde el exilio, el dirigente venezolano, que está asilado en España, reclama un cambio gubernamental, tras décadas de mando del oficialismo que representa Nicolás Maduro, gobernante de su nación.

Ruptura

Como presidente, en enero de 2019, Abdo Benítez rompió relaciones con Venezuela, después de que Maduro asumiera su tercer mandato tras un proceso electoral que Asunción tachó de "ilegítimo".

En noviembre de 2023, tres meses después de asumir el cargo, el presidente Santiago Peña restituyó los lazos diplomáticos con la Administración de Maduro.

No obstante, en enero pasado, Venezuela ordenó "romper relaciones diplomáticas" con Paraguay y "proceder al retiro inmediato de su personal diplomático acreditado en ese país", después del apoyo de Peña a Gozález Urrutia, lo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro calificó de desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.

En la política paraguaya, Abdo Benítez lidera una corriente disidente al interior del gobernante Partido Colorado, contraria a la presidente de país, Santiago Peña.

Asunción / EFE