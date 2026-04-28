Experto instó a productores de cacao a adaptarse a regulaciones del mercado 

José Rausseo, presidente de Cacaos Venezuela, instó a los productores, comercializadores, procesadores y emprendedores del rubro, a modernizar sus procesos y adaptarse a las nuevas disposiciones que se impondrán en el mercado en el año 2027.

“La Unión Europea tiene hoy en día unas regulaciones que, si no estamos al día con eso, el cacao de Venezuela, al ser los primeros consumidores de nuestro producto, se puede quedar”, explicó.

Las afirmaciones las hizo el experto durante el Primer Conversatorio el Negocio del Cacao 2026, que se realizó en Yaguaraparo, municipio Cajigal del estado Sucre, en el cual abordó algunos aspectos fundamentales que se relacionan con la actividad en el país.

Una de las recomendaciones que hizo a los productores fue que revisaran la genética del cacao que se produce en Sucre y concentraran los esfuerzos en el R1 o cacao fino de aroma 1, que es el de mejor calidad y el más cotizado en los mercados internacionales.

Señaló que la empresa se establecerá en la entidad con el fin de integrarse a la cadena de valor del producto y desarrollar proyectos, planes de financiamiento y propuestas para fortalecer el sector. “La idea es dar soporte a productores, comercializadores, y a toda la cadena de valor del cacao y sus derivados”.

Potencia

Dijo que Sucre se perfila, más allá la producción cacaotera que representa 56% del total nacional, como una potencia en cacao y otros rubros e hizo énfasis en que debe haber una unificación del sector para poder avanzar.

Sobre la evaluación actual del negocio en la entidad oriental, Rausseo reconoció que hay muchas debilidades y desconocimiento, “pese al potencial hay mucha desinformación”.

Al respecto, dijo que buscarán dar herramientas a los actores de la cadena para que puedan trascender.

Entre los planes que manejan a corto plazo, se encuentra la apertura de un diplomado sobre el negocio cacaotero, a través de convenios con universidades locales.

Apoyo

El alcalde de Cajigal, Erick Campos, quien auspició el evento que se realizó en la Casa de la Cultura de Yaguaraparo, señaló que desde la perspectiva económica es fundamental que se entienda que los productores son empresarios y que sus empresas son sus haciendas.

Destacó que el conocimiento en materia de precios y de mercados es importante para los productores locales.

Añadió que el ayuntamiento están apoyando a los cacaocultores con la canalización de ríos y arreglo de vías rurales, acción con la cual aspiran mejorar la producción agrícola en el municipio.

Sucre/ Yumelys Díaz