Exlegislador Vásquez insta a revisar existencia del peaje de El Peñón tras aumento de tarifas

El exlegislador del estado Sucre y secretario general de Soluciones para Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, ante el inesperado y elevado aumento de las tarifas del peaje en 150%, recordó la denuncia que hizo hace 16 meses ante el Ministerio Público en Cumaná, para que se revisara la legalidad de la existencia del peaje de El Peñón, cuyo emplazamiento está en entredicho, dijo, porque estos puntos viales sólo deben instalarse en los límites de un estado con otro.

Vásquez señaló que su solicitud no ha tenido ninguna respuesta, lo cual repercutirá en que se siga cobrando en un peaje que no debería existir. “Por demás queda claro que este aumento de tarifas en los peajes traerá consecuencias negativas en la actividad económica comercial en el estado Sucre al igual que en otros estados del país”.

Llamó a las líneas de transporte de pasajeros, de carga e individuales, que transitan a menudo por El Peñón, para que asistan a la brevedad posible a la Fiscalía 5ta, encargada para responder a esta denuncia.

Sucre / Corresponsalía Carúpano