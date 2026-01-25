Excarcelaron a estudiante de periodismo cuya condena había sido anulada

El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, fue excarcelado este domingo después de 10 meses y 5 días en prisión, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

En su cuenta de X, el organismo gremial publicó que Alvarado estaba preso en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Cepella, en Guanare.

Recordó que al joven, de 25 años, señalado de "incitación al odio", le habían anulado su sentencia esta semana y luego "se ordenó un nuevo juicio".

Caracas / Redacción web