Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a María Corina Machado

febrero 8, 2026
Juan Pablo Guanipa fue liberado tras estar detenido por ocho meses / Foto: EFE

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, fue excarcelado este domingo luego de más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa.

Ramón Guanipa dio a conocer la noticia en X / Foto: Captura de Internet

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos", indicó Ramón Guanipa en X. "Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto".

Más palabras

"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", agregó.  

Caracas / EFE

