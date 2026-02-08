Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a María Corina Machado

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, fue excarcelado este domingo luego de más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa.
"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos", indicó Ramón Guanipa en X. "Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto".
"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", agregó.
Caracas / EFE