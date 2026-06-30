Exalcalde de Cariaco llamó a priorizar el salvamento de vidas por el doble terremoto en Venezuela

El exalcalde del municipio Ribero, en el estado Sucre, Miguel Vásquez, recordó que a 29 años del terremoto de Cariaco, llamó a actuar con respuestas inmediatas para salvar vidas, rescatar y atender heridos, encontrar desaparecidos y cobijar a los desguarnecidos sin viviendas, por pérdida total o averías graves.

Vásquez habló desde su experiencia como jefe local, en el municipio más afectado por el terremoto más devastador que vivió Venezuela en el siglo XX.

Señaló que en estos son momentos de angustia, dolor, tristeza y desespero, por las secuelas trágicas dejadas por los eventos sísmicos del 24 de junio, hay que permitir y promover la solidaria participación popular en labores de rescate y atención a los afectados.

Llamado

Llamó a la Autoridad Única y a su equipo a asumir el liderazgo pleno, trazar las directrices, coordinar todos los esfuerzos y recursos existente, sin impedir, sino más bien propiciar la participación organizada de las comunidades en todas esas labores en sus diferentes etapas, combinando el uso de equipos, tecnología y la sabiduría popular, innata conocedora del terreno y técnicas de solidaridad.

“Importante es rescatar que este no es momento para la diatriba política ni polémicas inútiles, usadas de modo manipulador, que solo dan tristes espectáculos y titulares de prensa. Quienes tengamos críticas y sugerencias que hacer, debemos obrar de manera constructiva por los canales regulares delegados por la Autoridad Única que atiende esta tragedia”.

Liderazgo

Vásquez expresó, con relación al gobierno nacional, que debe asumir el máximo liderazgo, inteligencia, capacidad, acción y promoción de la unión nacional para conducirse en medio de esta gran dificultad, cuya atención toca a la vez, temas de vida, salud, hospitalización, refugios, alimentos, viviendas, servicios públicos, apoyo a la recuperación económica y tratamientos psicológicos a gran parte de la población afectada por esta tragedia.

“Venezuela toda, como siempre solidaria, debe responder en positivo en apoyo a nuestros compatriotas de Caracas y La Guaira”, finalizó.

Sucre / Yumelys Díaz