Eugenio Suárez superó las barreras de los 40 jonrones y 100 empujadas

En la jornada del martes del béisbol de Grandes Ligas (MLB), el toletero venezolano Eugenio Suárez superó las barreras de los 40 jonrones y las 100 carreras empujadas, algo que logró por segunda vez en su trayectoria de 12 temporadas.

Suárez conectó un cuadrangular con dos compañeros en circulación en el quinto episodio del duelo que perdió su equipo, Marineros de Seattle, 7-6 ante Padres de San Diego en el T-Mobile Park. Ese desafío lo terminó de 3-1 con un boleto y su coterráneo Robert Suárez se quedó con el juego salvado, el número 35 para él.

Con ese batazo el tercera base ahora suma 41 estacazos de vuelta entera más 101 rayitas fletadas. En caso de mantener el buen ritmo, puede convertirse en el primer venezolano en sacudir 50 vuelacercas en una campaña del Big Show, además de que está a punto de superar su tope de carreras impulsadas que es de 104.

Vale acotar que el mismo Suárez tiene el récord de bambinazos en una zafra para un pelotero nativo con los 49 que registró en la contienda 2019, cuando vestía el uniforme de Rojos de Cincinnati.

Mostraron su poder

Wilmer Flores y William Contreras también sacaron su poder y contribuyeron en las victorias de sus respectivos equipos.

Flores voló la cerca en el segundo capítulo del choque que ganaron los Gigantes de San Francisco 5-2 a los Cachorros de Chicago. Terminó de 3-1 con dos anotadas, una empujada y tomó una base por bolas.

Contreras mantiene su gran momento en el mes de agosto. Sacudió un doble y un jonrón en el lauro de los Cerveceros de Milwaukee 9-8 sobre Cascabeles de Arizona. El careta cerró de 5-3 con par de anotadas y tres fletadas.

Por la novena desértica el receptor Gabriel Moreno se fue para la calle y finalizó de 4-2 con trío de remolques y pisó dos veces el plato, pero su aporte no evitó la caída de Arizona.

Salida desperdiciada

Martín Pérez tuvo una brillante salida para Medias Blancas de Chicago pero el bullpen no pudo mantener la ventaja y los patiblancos terminaron cayendo 5-4 ante Reales de Kansas City.

El zurdo lanzó siete entradas en las que rozó la perfección. Apenas permitió un imparable y salió con su equipo ganando 4-0, pero los relevistas desperdiciaron el marcador favorable por lo que el serpentinero nativo se fue sin decisión.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo