Estudiantes del postgrado Innovación Educativa de la Upel Carúpano mostraron avances de sus proyectos

Estudiantes del post grado de Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Carúpano, en el estado Sucre, presentaron la defensa de sus proyectos, diez en total, que muestran las líneas de investigación de la casa de estudios.

Víctor Caraballo, coordinador de Investigación y Post Grado de la Upel, señaló que los maestrantes presentaron los avances de sus trabajos, como parte de la línea gestión y conocimiento de la universidad.

El docente señaló que los proyectos, aunque están en el área de la innovación, exploran la vertiente de la tecnología desde otro ángulo. “Los maestrantes desarrollaron estrategias, metodologías, planes innovadores en sus áreas”.

Contribución

Por su parte, el coordinador de Servicio Comunitario, Carlos Sánchez, destacó que los maestrantes hicieron un esfuerzo notorio, que proyecta el talento de los docentes participantes en los estudios.

“Organizamos este evento para que los participantes puedan mostrar un poco del proceso investigativo y que busca contribuir de manera directa e indirecta, con el proceso de investigación y capacitación de los estudiantes a su cargo”.

Sucre / Yumelys Díaz