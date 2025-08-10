Estudiantes de Publicidad defendieron trabajos que muestran realidad de empresas carupaneras

La realidad de Publicidad y el Mercadeo en el ámbito local, a través del estudio de marcas, empresas y servicios nativos, quedó de manifiesto en la presentación de trabajos de grado de los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en el estado Sucre.

La jornada se realizó en el Departamento de Mercadeo, bajo la coordinación de la docente Sandra Velásquez, quien manifestó su satisfacción por la calidad de las investigaciones, que se convierten en antecedentes para la realización de nuevos estudios en el área.

Es el caso del trabajo de Grisel Moya y Josué Molina, quienes analizaron el impacto del uso de influencers en la publicidad del sector empresarial de la ciudad de Carúpano, trabajo que abre un ciclo novedoso por la acción de estos creadores de contenido a la hora de elevar ventas y construir la imagen de empresas.

Igualmente, el trabajo de las bachilleres Katherine Mata, Jesica Ruiz y Leonela Suárez, quienes desglosaron la publicidad de la marca de chocolates Kharis, creada por la Diócesis de Carúpano y que usa cacao de la zona de Paria, y propusieron estrategias para posicionar el producto y su imagen en el mercado local, donde apenas comienza a ser conocido.

Otro grupo, el de las bachilleres Anajulia Montaño, Daniela Ortiz y Natasha Lezama, estudiaron el branding de una marca nacional, pero con asiento en Carúpano, el chocolate Yeih, e hicieron importantes recomendaciones para mejorar los aspectos publicitarios de la marca, con relevante inserción local.

Usos

Pero la publicidad también puede ser usada para difundir información valiosa, y fue lo que hicieron Ivanna López, Marielfri Ferrer y Agustín Díaz, quienes propusieron una campaña informativa y digital, para prevenir el uso del cigarrillo electrónico o vaper en los universitarios de la Uptp.

En total, unos 25 estudiantes de Publicidad superaron la etapa de defensa de sus trabajos y formarán parte de la promoción de técnicos superiores universitarios que egresarán de la casa de estudios en el mes de diciembre próximo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano