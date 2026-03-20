Este viernes entró en vigencia incremento de tarifas de transporte en Anaco

"Ay, yo sólo tengo 150 bolívares. No sabía que subieron a 180!", espetó el ama de casa Katy Suárez cuando llegó a la parada de los carros por puesto para tomar la ruta hacia Inavi, en la zona este de Anaco, y reaccionó sorprendida al anuncio del alza en las tarifas de transporte público que se oficializaron este viernes en el municipio gasífero.

Y es que los usuarios no recibieron con agrado el incremento en el pasaje que, en el caso de los carros por puesto subió de 120 bolívares a 180; mientras que los buses pasaron de cobrar 60 bolívares a 100 bolívares.

"Los sueldos siguen igualitos, pero los pasajes aumentan cada tres meses", dijo el obrero Rafael Romero cuando se consultó su opinión sobre el aumento establecido en la Gaceta Oficial 43.335 con fecha del 13 de marzo de 2026.

En el caso de los carros por puesto la tarifa es de 180 bolívares / Fotos: Danela Luces

Mientras, los choferes de autobuses señalaron que aunque el texto ya había sido publicado, fue este viernes 20 de marzo, cuando las líneas Unión de Conductores Viento Fresco, Cooperativa El Tigre y Cooperativa Anaco, empezaron a cobrar la nueva tarifa.

"Los pasajeros siempre se van a quejar, pero terminan pagando porque tienen que usar el transporte", dijo un conductor, quien prefirió omitir su nombre.

Anaco / Danela Luces