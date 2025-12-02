Este 4 de diciembre arranca La Copa en el "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz

El próximo jueves 4 de diciembre arranca La Copa, novedoso torneo de baloncesto que viene con una mezcla entre la competencia urbana y profesional, y que tendrá como sede el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz.

Al frente de la organización del certamen está el histórico jugador Gregory Vargas, junto a Celia Granado. Ambos señalaron que es una iniciativa que esperan mantener e ir desarrollando con el paso de los años, además de que buscan crear una experiencia para el disfrute de toda la familia.

Serán ocho equipos los que lucharán por ser los primeros campeones de la contienda, que apunta también a darle rodaje al talento joven que hay en el estado Anzoátegui. De igual manera cada conjunto puede tener un máximo de tres jugadores profesionales para garantizar que todo sea equilibrado.

Desarrollo

Gregory Vargas hizo énfasis en que La Copa servirá de vitrina para muchachos que tal vez no han tenido suficientes oportunidades para mostrarse, además de que tendrán roce con atletas de mayor recorrido, lo que ayuda en su desarrollo.

Algo no menos importante que resaltó Vargas es que el torneo es una alternativa para que los atletas profesionales puedan seguir en acción, pues a final de cuentas para ellos el deporte también es un trabajo.

Agregó que en esta primera edición del certamen solo van a participar ocho equipos por cuestión de tiempo. Afirmó que quedaron por fuera más de 10 interesados, pero tampoco querían que los agarrara la Navidad en plena competencia.

"Las dos primeras semanas se jugará jueves, viernes y sábado (con dos juegos por día). La semifinal se jugará el viernes de la tercera semana y final el sábado (20 de diciembre", explicó el "Súper Ratón".

Vale acotar que los equipos que verán acción en el torneo son: Costeros, Team 23 de Enero, Smart, Cerezos, Halcones, Redip Oriental, Espejo y Team 4 Caras.

Más baloncesto

Gregory Vargas aspira que en próximas ediciones se pueda hacer un torneo más largo, sin chocar con otros como la Liga Oriental de Baloncesto (LOB) o la Liga Urbana de Baloncesto Anzoátegui (Lubanz).

De igual manera insistió en que todos estos campeonatos son una alternativa tanto para desarrollo de jóvenes como para que los profesionales se mantengan en acción, tomando en cuenta lo irregular que es la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

"Es una realidad que el baloncesto en Venezuela es muy intermitente. A veces son dos meses, tres o cuatro. Esperemos que sean muchos más. Pero si es más tiempo, allí nos adaptaremos para no chocar con ningún torneo", dijo Vargas al ser consultado sobre la convivencia entre las diferentes ligas.

El experimentado base armador además adelantó que desde ya piensan en hacer ediciones juveniles de La Copa, donde participen jóvenes de diferentes categorías, sumado a que también trabajan en tener un certamen femenino.

Experiencia familiar

Celia Granado, parte del comité organizador, indicó que con el torneo buscan brindarle una experiencia a la familia, pues no solo habrá baloncesto, si no que el "Lumumba" Estaba tendrá también zona infantil y área de emprendedores.

Mencionó que también preparan varias sorpresas, que serán disfrutadas por todos los que se acerquen al gimnasio portocruzano desde el jueves 4 de diciembre.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo