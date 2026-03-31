"Estamos pagando por un servicio que no recibimos": Crisis del agua golpea el bolsillo de 1.500 familias en Barquisimeto

La precariedad en los servicios públicos en el estado Lara ha alcanzado niveles críticos para los habitantes del este de Barquisimeto. Una reciente avería en el sector Altos de Las Flores dejó sin suministro por red a comunidades enteras durante casi dos semanas, forzando a los vecinos a gestionar de forma privada la contratación de más de 250 camiones cisternas para cubrir sus necesidades básicas.

El impacto económico de esta contingencia asciende a unos $8.750, una cifra que la comunidad califica de «injusta» y «excesiva«, considerando que el acceso al agua es una responsabilidad del Estado. Representantes de los sectores afectados señalaron que no se trata de un incidente fortuito, sino de la consecuencia de años de desinversión en la Estación Carabalí y el deterioro mecánico de los pozos de bombeo.

La problemática se agrava por la falta de sincronía entre los organismos del Estado. Los cortes eléctricos constantes paralizan los sistemas de bombeo, dejando las tuberías vacías incluso cuando no hay roturas. Ante esta situación, los residentes hicieron un exhorto público a la nueva directiva de la hidrológica regional para que asuma la modernización del sistema y ejecute un plan de mantenimiento preventivo que evite que los ciudadanos sigan costeando de su propio bolsillo un servicio que ya deberían recibir por red.

Caracas / El Impulso