Esposa de gendarme argentino preso en Venezuela pide liberación tras 300 días de arresto

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien es acusado de terrorismo en Venezuela, pidió este sábado su liberación cuando se cumplen 300 días de su arresto.

A través de su cuenta en X, María Alexandra Gómez, venezolana, indicó que "hace unos días" se enteró de "manera extraoficial" que su esposo ha "estado muy enfermo del estómago" y "ha pasado semanas con fiebres muy altas".

"Lo frustrante que ha sido para nosotros no poder hacer nada para ayudarlo. Nahuel tiene que regresar a casa, llevamos meses clamando por su libertad, lo necesitamos", manifestó Gómez, quien tiene un hijo con el gendarme.

Momento del arresto

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la Justicia del país suramericano por supuesta vinculación a "un grupo de personas" que intentó "ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas" con "apoyo de grupos de la ultraderecha internacional".

En un comunicado, el MP indicó entonces que Gallo fue detenido al ingresar "irregularmente" a Venezuela "ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental".

Dicha versión es contraria a la del Gobierno de Javier Milei en Argentina, que asegura que el viaje del gendarme fue con el "único propósito de visitar a su familia y a su pareja".

Acusación

Tras la captura de Gallo, el Ejecutivo de Milei acusó a la Administración de Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para "asegurarse su impunidad" de cara a la juramentación presidencial en Venezuela, que tuvo lugar en enero tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024.

La ONG Foro Penal computa 94 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos.

El Gobierno de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y los señalados como tal están detenidos por la comisión de delitos.

Caracas / EFE